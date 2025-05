El cantante argentino se presentará este viernes 23 de mayo a las 19:00 horas en el Foro Callejón Velasco.

El cantante argentino Fede Dorcaz se alejó de las pasarelas para adentrarse de lleno en la música, siguiendo su instinto, el cual lo llevará a presentarse por primera vez en Hermosillo para conquistar corazones con su voz.

Este viernes, presentará su álbum 'Instinto' así como su nueva música en el marco de la edición 23 de las Fiestas del Pitic, con un concierto que tendrá lugar en el Foro Callejón Velasco a las 19:00 horas.

En entrevista para e Media, Fede relató que ha conquistado nuevos escenarios gracias a su pasión por la música. “Desde chico la música fue mi hobby, pero fue en Nueva York donde me di cuenta que esto era lo mío. Me escucharon cantar, me llevaron a un estudio, y ahí simplemente me enamoré del proceso” , compartió Dorcaz.

Aunque su carrera como modelo marchaba viento en popa, con campañas para marcas de renombre y viajes por todo el mundo, fue su intuición la que lo llevó a apostar por la música.

Guiado por su instinto

Ese instinto lo llevó a crear su primer álbum, que lleva precisamente ese nombre. Un trabajo discográfico producido en Los Ángeles que refleja su esencia musical y emocional.

“Desde bien chiquito quería seguir esta carrera, entonces le puse ese nombre. En este álbum puse todo de mí, conté mis cosas más vulnerables y eso es lo lindo de la música, que puedes compartir tus experiencias a través de la música y que la gente se sienta identificado” , expresó Fede.

Su estilo une la intensidad emocional de la balada, la frescura del pop contemporáneo y ahora incursiona también en ritmos latinos como la cumbia, todo con un sello personal que cautiva.

Con dos años ya viviendo en México, Dorcaz se ha adaptado al ritmo y cultura del país, y siente una fuerte conexión con el público. “Estoy muy emocionado por este show en Hermosillo. Quiero que la gente me conozca de verdad, que se lleven algo emocional, que se identifiquen con lo que canto” , aseguró.

Su presentación en el Callejón Velasco, será una oportunidad para que los sonorenses descubran a un artista auténtico, que promete “darlo todo” en el escenario.