Fan de Nicki Nicole recibe botellazo de la cantante en su concierto

A través de su cuenta de TikTok, Emilia explicó a detalle qué fue lo que sucedió ese día en el concierto de la rapera.

En medio de su truene con Peso Pluma, debido a una supuesta infidelidad por parte del cantante, Nicki Nicole decidió regresar a los escenarios con un concierto no sólo emotivo, sino también polémico.

La cantante se presentó en el Carnaval de Santa Cruz en Bolivia, donde no pudo evitar romper en llanto y hacer algunos ademanes que muchos aseguraron estaban dedicados a su exnovio. Sin embargo, lo que en las últimas horas ha llamado la atención de los usuarios es un accidente que sucedió en el evento y que mandó a una de las fans de Nicki hasta la sala de emergencias de un hospital.

Mediante redes sociales, una joven de nombre Emilia aseguró haber sobrevivido a un botellazo que la intérprete de 'Dispara' lanzó y que terminó ocasionándole una herida en el rostro, la cual requirió de cinco puntos de sutura; incluso, mostró una fotografía en la que se le puede ver con una gasa debajo de su ojo izquierdo, lugar donde recibió el golpe.

Te puede interesar Nicki Nicole llora durante concierto tras el rompimiento con Peso Pluma

Cuenta lo que sucedió

En un segundo video, y a petición de los usuarios, Emilia explicó a detalle qué fue lo que sucedió ese día, además de que dejó claro que no culpa a la cantante.

Según su relato, en cierto momento del show, Nicki y parte de su equipo de producción comenzaron a lanzar botellas de agua al público, pues la afluencia era tanta que varios de los asistentes empezaron a sufrir los estragos del calor. Por desgracia una de las botellas aterrizó debajo del ojo de la chica, ocasionándole una lesión.

" Entre ella y producción empezaron a tirar botellas de agua, y me cayó una botella en el ojo. Mi amiga emocionada levanta la botella y dice: 'mira tengo la botella de Nicki Nicole', pero a mí me cayó en el ojo y tengo cinco puntos ", contó.

Aunque no fue una herida grave, el rostro de la chica comenzó a sangrar, lo que llamó la atención de la gente de seguridad, quienes, pese a las negativas de Emilia, la sacaron del tumulto para llevarla al servicio médico, donde comenzó la verdadera tragedia.

" Como estábamos bien adelante, el guardia nos saca a la fuerza para llevarme a emergencias. Llegamos ahí (a emergencias) y sólo me limpiaron, me dijeron que eran enfermeros y que el seguro no cubría porque esto era para un servicio plástico ", agregó.

Al día siguiente, la cara de la chica se veía mucho más afectada, por lo que acudió a una clínica privada. Además de las suturas, Emilia contó que tuvo que pagar la atención médica y las medicinas de su propio bolsillo, pues el seguro del evento se negó a responderle.

Te puede interesar Reviven polémica de Peso Pluma tras filtración de otro vídeo con una mujer

Opiniones divididas en redes

A pesar de todo, la chica expresó que no está enojada con la artista y hasta lamentó no haber podido terminar de ver el concierto, ya que es una de sus más grandes fans. Hasta el momento, Nicki Nicole no ha comentado sobre este incidente.