Muere Patricio 'Pato' Levy, hijo de Talina Fernández

Desde el pasado enero, 'Pato' presentaba problemas de salud.

Patricio 'Pato' Levy, falleció hoy a los 53 años de edad a pocas semanas de cumplirse el aniversario luctuoso de su madre, Talina Fernández.

Fue la periodista Mara Patricia Castañeda quien confirmó la noticia del fallecimiento.

“ Este lunes falleció el hijo más joven de Talina Fernández, Patricio Levy Fernández, Pato Levy murió dormido . Está al lado de su hermana Mariana, de su padre Jorge, y de su mamá, Talina Fernández ”, declaró en un noticiero.

Desde el pasado enero, 'Pato' presentaba problemas de salud. De hecho, en un programa de espectáculos reveló que se encontraba en espera de ser hospitalizado por un problema en el corazón.

" Aquí en cardiología, viendo si mi internan. Mi corazón está muy mal ”, explicó.

Problemas cardíacos

De acuerdo a lo declarado en aquel entonces, sus problemas cardíacos se detonaron tras la muerte de Talina Fernández el 28 de junio de 2023.

“ O sea, (con el fallecimiento) de mi mamá, se me rompió el corazón cañón. Bueno, dicen que es normal, (por) una gran pérdida, pero estamos bien y va todo pa' arriba ”, dijo en aquel entonces.

En octubre fue cuando Patricio Levy confirmó que fue diagnosticado con insuficiencia cardiaca y que debía tomar medidas para cuidar su salud.

“ De entrada (necesito) bajar de peso, mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el doctor que me (intervino) me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se jodió ”, explicó.

Incluso el pasado mayo, ante su delicado estado de salud, dijo que cualquier cosa que le suceda estaba en manos de Dios, y pedía a su fallecida madre y hermana que lo llevaran a su lado.