¡Es oficial! Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman su noviazgo

En la revista Hola! USA el cantante sonorense y la hija de Pepe Aguilar oficializaron su relación.

Ya es oficial: ¡Christian Nodal y Ángela Aguilar son novios! Por medio de la revista Hola! USA, el cantante sonorense y la hija de Pepe Aguilar gritaron al mundo su amor.

Luego de semanas de especulaciones, ambos decidieron dar las primeras declaraciones sobre su noviazgo, y dejaron en claro que no es una nueva relación sino la " continuación de una historia que tuvieron que pausar ".

“ No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros ”, declaró Ángela Aguilar para la revista.

La intérprete de 'La Llorona' también declaró que este amor la llena de ilusión y que tiene muchos planes a futuro con el sonorense, como viajar y compartir momentos de mucha felicidad.

La revista también compartió las primeras imágenes de Christian y Ángela como pareja. En la imagen exclusiva, se ve a la joven siendo abrazada por la espalda por Nodal, quien le da un beso en el cuello. Ambos recargados en el barandal de un puente.

¿Cómo inició su relación?

Fue en el año 2020 que Ángela Aguilar y Christian Nodal colaboraron musicalmente para la canción 'Dime como quieres', uno de los mayores éxitos de ese año. Para entonces, los fans ya especulaban una química entre ellos, pero Christian tenía una relación con Belinda en aquel entonces.

Después de que el caborquense anunciara que se separaba de Cazzu, con quien tuvo a su primera hija, Inti, los rumores de un posible romance entre él y Ángela comenzaron a sonar luego de que fueron captados juntos saliendo de una tienda de conveniencia.

Además, también coincidieron en Roma, donde se tomaron foto con un fan por separado, lo que no pasó desapercibido por los internautas.

Encima, que las recientes fotos de Ángela, lucía una cadena de cruz en el cuello, misma que los fans reconocieron que le pertenecía a Christian Nodal.

Cazzu, quien no ha hecho declaraciones sobre la situación, sólo dejó de seguir en redes sociales a Ángela Aguilar.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, el intérprete de 'Botella tras botella' no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar "Destruiste a una familia": Cazzu deja de seguir a Ángela Aguilar

¡Se los comen en redes!

La confirmación de este noviazgo no cayó muy bien para los internautas, que consideraron que Ángela y Nodal comenzaron su romance cuando éste último todavía estaba con Cazzu. Por lo tanto, los comentarios en la publicación de la revista Hola! USA van desde tachar a Ángela de "rompe hogares" hasta a Nodal de infiel.

" Pobre Belinda... que digo, pobre Cazzu, pero en realidad es pobre Ángela (lo que le espera) ", " La que se lo queda pierde, mi ciela ", " Que recuerde que la vacante de amante quedó disponible ", " Qué va a estar enamorado si acaba de dejar a la madre de su hija, y este mismo año acaba de dar una entrevista hablando de Cazzu, que ella era la luz de su vida, no entiendo a ese hombre, no puede estar solo, no tiene amor propio, mucho menos para alguien más ", " La creía más inteligente. Y al papá pensé que la habían educado mejor ", son los mensajes que pueden leerse en la publicación de la revista.