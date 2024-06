"Cuando eres bueno te ponen los cuernos": Nodal

El sonorense estrenó su canción "Kbron y Medio", y los internautas aseguran que es una tiradera contra su ex Cazzu.

Christian Nodal acaba de estrenar su nuevo sencillo "Kbron y Medio", que, según algunos internautas, es una indirecta contra Cazzu, madre de su hija Inti, de quien se separó el pasado mayo.

El intérprete de Caborca, Sonora, anunció el fin de su relación de dos años con la rapera argentina con un comunicado en el que destacó que siempre habría amor y respeto entre ambos, por el bien de su niña.

Y aunque hasta la fecha no han revelado los motivos de su separación, la letra de su canción tendría un mensaje que daría a entender una posible infidelidad por parte de su ex.

La canción de desamor se refiere a todo lo que se vive en medio de una ruptura, lo que quedaría con la situación actual del cantante.

"Nomás no se claven ni me hablen de sentimientos; Mis ojos ya no vuelven a ser pa' una sola; Si quieren caricias, llámenme a cualquier hora; Si cuando eres bueno te ponen los cuernos", reza una parte de la canción.

También en la letra se deja en claro que, quien canta, no quiere volver a involucrarse sentimentalmente tras las heridas del pasado.

"Y pa'l amor me vuelvo ese cabr...n; Que nunca había sido; Agárrense, que ahí les voy; Mis besos ya no vuelven a ser pa' una sola; Mi cama está lista para recibir cabr...nas; La agenda está abierta, pa' todas hay tiempo", se lee en la letra.