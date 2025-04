El reconocido productor británico consolidó su carrera al producir los primeros cuatro discos de Queen, siendo 'Bohemian Rhapsody' uno de los mayores hitos de su carrera.

El mundo de la música despide a una de sus figuras más influyentes. Roy Thomas Baker, reconocido productor británico y mente creativa detrás de la emblemática 'Bohemian Rhapsody' de Queen, falleció el pasado 12 de abril en su residencia de Lake Havasu City, Arizona, a los 77 años.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte.

Originario de Hampstead, Londres, Baker inició su trayectoria musical en los años 60 como ingeniero secundario en los famosos Decca Studios, colaborando en sus inicios con gigantes como David Bowie, The Who, The Rolling Stones y Dusty Springfield. Más adelante, en Trident Studios, consolidó su carrera al producir los primeros cuatro discos de Queen, siendo 'Bohemian Rhapsody' uno de los mayores hitos de su carrera.

Sobre esta icónica canción, Baker alguna vez relató que nació como una especie de experimento. "Freddie [Mercury] seguía añadiendo ‘Galileos’ y la parte operática no paraba de crecer. Nos reíamos todo el tiempo. Fue, en esencia, una broma… pero una muy exitosa" , recordó en una entrevista.

Además de su trabajo con Queen, Baker dejó una huella profunda en el rock, produciendo temas para bandas como The Cars, Alice Cooper, Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne, Devo, Sammy Hagar y Smashing Pumpkins. Temas como 'Just What I Needed' y 'My Best Friend’s Girl' también llevan su sello.

A lo largo de su carrera, recibió dos nominaciones al Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en 2004. Su legado perdura como uno de los pilares sonoros del rock del siglo XX.