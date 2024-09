Conoce a Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park

Tras el anuncio del regreso a los escenario de Linkin Park, el nombre de Emily Armstrong se ha vuelto tendencia en redes sociales al ser presentada como la nueva voz que buscará rendir honor al fallecido Chester Bennington.

El nombre de Emily Armstrong ha comenzado a resonar con fuerza en el mundo del rock, tras ser anunciada como la nueva vocalista de Linkin Park.

Aunque este anuncio marca un gran paso en su carrera, Armstrong ya cuenta con un legado en la escena musical, donde ha destacado por su voz enérgica y su estilo interpretativo único.

Antes de unirse a una de las bandas más icónicas del nu-metal, Armstrong lideró 'Dead Sara', una agrupación de rock alternativo que ganó notoriedad en 2012 con el éxito 'Weatherman'.

Con su voz llena de potencia y emoción, Emily se consolidó como una figura destacada dentro del género, recibiendo elogios tanto por su capacidad vocal como por su presencia escénica.

A lo largo de su carrera, ha trabajado junto a leyendas del rock como Dave Grohl de Foo Fighters y Mick Mars de Mötley Crüe, además de abrir conciertos para bandas de la talla de Muse.

Aunque Dead Sara no alcanzó la fama masiva de otros grupos, Armstrong ha mantenido una trayectoria ascendente que ahora la coloca al frente de Linkin Park, en un rol que marcará una nueva etapa en la historia de la banda.

Con la responsabilidad de llenar los zapatos de Chester Bennington, quien dejó una huella imborrable en el grupo y en millones de fans tras su trágica muerte en 2017, Emily Armstrong llega para aportar frescura y una nueva energía a la banda.

La incorporación de la vocalista de 38 años no solo simboliza el renacimiento de Linkin Park, sino también una oportunidad para explorar nuevos horizontes musicales, manteniendo vivo el legado que Bennington construyó con éxitos como 'In the End' y 'Numb'.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL