Linkin Park anuncia su regreso a la música... ¡con nueva vocalista!

A través de una transmisión en vivo la banda presentó a Emily Armstrong como su nueva cantante, con quien harán música nueva y una gira mundial.

Linkin Park anunció su gran regreso a los escenarios después de 7 años de su separación por la muerte de su vocalista Chester Bennington.

La emblemática banda que lanzó temas como "Crawling", "Numb", "Breaking the habit" y más compartió la noticia a través de una transmisión en vivo donde adelantó que prepara nueva música y una gira mundial de la mano de su nueva vocalista Emily Armstrong, quien es ex integrante de Dead Sara. Linkin Park también contará con la participación de Colin Brittain como su nuevo baterista.

Además revelaron su nuevo material discográfico ‘From Zero’, el cual será lanzado el próximo 15 de noviembre de 2024, donde estará disponible a través de las plataformas musicales.

Cabe señalar que la gira mundial comenzará el próximo 11 de septiembre en Los Ángeles y pasará por Bogotá, Colombia, sin dar más detalles de si llegará a México u otros países de Latinoamérica.

RECLAMAN QUE LINKIN PARK TENGA VOCALISTA MUJER

Tras la noticia, los usuarios han externado su opinión, donde resaltan que no será la misma tras los cambios en los integrantes, especialmente porque su nueva vocalista es una mujer.

“Esto no es Linkin Park”, “¡No puedes reemplazar la voz de Chester con una voz femenina!”, “Felicidades arruinaste la banda”, “Así que Linkin Park está de vuelta como por qué ahora está arruinado” .

Sin embargo, también hubieron algunos internautas que defendieron el trabajo de Emily y dijeron que aunque nunca podrá reemplazar a Chester es una gran cantante.

“Chicos, lo entendemos. No es Chester. Por supuesto que no pudieron reemplazarlo. Su voz era única, única en su especie. Pero Emily está absolutamente bien. Ella no lo está reemplazando. Como dijo Mike, SOMOS Chester. Así que, disfrutemos todos de este hermoso momento”, “Si no te gusta, entonces no vayas a sus espectáculos y no escuches su nueva música. así de simple, dejen de odiar. La banda toma sus propias decisiones ”.

Chester Bennington fue vocalista y compositor de Linkin Park desde sus inicios en 1996, y estuvo a cargo de varios de los temas más emblemáticos de la banda. Su lucha contra la depresión y los traumas del abuso sexual que sufrió en su niñez se reflejó en sus canciones que expresaban su pesar y dolor.

El 20 de julio de 2017, el cantante fue hallado sin vida en su domicilio Palo Verde en Los Ángeles.