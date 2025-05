Raúl Romo Ricaud, candidato a magistrado federal por el Distrito 2 de Sonora, plantea un modelo de justicia más ágil, accesible y sensible a las necesidades sociales.

La jornada electoral del 1 de junio se enmarca en una serie de cuestionamientos relacionados con los cambios en el acceso a la justicia, los perfiles de cada una de las candidaturas y las responsabilidades que asumirán quienes resulten electos, así como sobre la imagen que el poder judicial proyecta ante la ciudadanía.

Raúl Romo Ricaud, actual secretario de tribunal en el Poder Judicial de la Federación y candidato a Magistrado Federal (o de Circuito) del Distrito 2 de Sonora, considera que la transparencia de las candidaturas juega un papel importante para aportar claridad sobre el proceso, así como la necesidad de abordar todos los escenarios con mesura.

"Se pueden decir muchas cosas ahorita que es época de campaña electoral. Yo he tratado de ser muy sincero y muy claro con las personas que me abren las puertas, ya sean vecinos de las colonias que he recorrido, o medios de comunicación, porque hay ciertas cosas que prometen (otros aspirantes) que implican cuestiones presupuestales, legislaciones y otros temas que no están directamente relacionadas con el cargo al que aspiran”, apuntó el candidato, quien destaca como el único aspirante de Sonora que fue postulado por el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de manera conjunta.

Dentro de las reales posibilidades de mejora, en términos de acciones inmediatas encaminadas a garantizar el acceso a la justicia desde el puesto de Magistrado Federal se encuentran, según Romo Ricaud, establecer una cultura de trabajo basada en el respeto que permita agilizar procesos y mejorar la atención ofrecida a las personas justiciables.

Esto último implica, por un lado, que las personas juzgadoras se tomen el tiempo de comprender a fondo los casos que tratan y, por otro, que las sentencias sean escritas con un lenguaje claro, accesible y directo. En el fondo de esta cuestión, afirmó el nacido en Hermosillo, Sonora, se encuentra la necesidad de un cambio sustancial en el orden de atención de los casos pa- ra priorizar aquellos que inciden directamente en la vida de la población.

“Yo creo que también hay que priorizar nosotros la resolución de los asuntos. O sea, los asuntos que impliquen la libertad de las personas, por ejemplo; los asuntos que impliquen el interés de algún menor, como divorcios donde está en juego la custodia; los de tipo patrimonial, como los de personas pensionadas a las que les retienen su pensión, misma que representa el sustento del día a día. Yo creo que esos tienen que ser prioritarios con independencia de si hay un plazo para resolverlos o no”.

La perspectiva de Raúl Romo Ricaud , quien además considera imprecisa la imagen asociada la corrupción de la que adolece el Poder Judicial de la Federación, surge de una carrera que comenzó en el 2005 en los tribunales locales y que más tarde le llevó al ámbito federal.

En el camino se desempeñó como actuario y para septiembre de 2012 asumió el cargo que ocupa en la actualidad. Yo fui considerado idóneo para ocupar el puesto por el poder Ejecutivo, por el poder Legislativo y por el propio poder Judicial, que es al que pertenezco, sin tener ninguna relación con los otros dos poderes.

No soy partidista ni tengo ninguna afiliación, entonces eso me da orgullo porque quiere decir que valoran mi experiencia y mi carrera y por eso me consideraron idóneo para este puesto”.