“Que manden el ticket”, El Komander pagaría deudas de Belinda

Alfredo Ríos fue cuestionado acerca de las supuestas deudas que tiene la cantante.

La polémica en torno a las supuestas deudas de Belinda dio un giro inesperado con la oferta que hizo El Komander al ofrecerse a pagar todas sus cuentas pendientes aunque ella no lo necesita.

Hace unos días Verónica del Castillo acusó a la intérprete de ‘Luz de sin gravedad’ de no cumplir sus pagos mensuales de la casa en la que vivió hace unos años en Pedregal de San Ángel, Ciudad de México.

“La experiencia que yo he tenido con Belinda, no la conozco, pero vivió en la calle en la que vivían mis papás, creo que se fue sin pagar rentas, en el Pedregal” , declaró la periodista de 54 años.

La noticia causó revuelo en redes sociales y durante un encuentro con la prensa, el cantante de 41 años fue cuestionado al respecto, sin embargo, sólo se limitó a dar su opinión del supuesto adeudo de Belinda.

“No sé. no me consta, no soy quien sí sí o no” , comentó entre risas el intérprete de ‘Soy de rancho’.

Posteriormente uno de los reporteros reaccionó a las palabras del cantante y preguntó si él le pagaría la renta.

“Por que no, ¿verdad? Que manden el ticket” , expresó El Komander ante la supuesta situación por la que atraviesa la ‘Princesa del pop latino’, dejando claro que estaría dispuesto a ayudarla.

Ante su respuesta, lo cuestionaron nuevamente y le preguntaron si le gustaría conquistar a Belinda ahora que se encuentra soltera, sin embargo, reveló que ya tiene novia: “ Yo ya tengo quien me mande, entonces mejor no, pero en algún sueño ¿por qué no’, pagarle la renta” , comentó.