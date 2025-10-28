La exrebelde anunció la espera de su segundo hijo con fotos inéditas.

La cantante Dulce María anunció que está embarazada de su segundo hijo del productor Paco Álvarez, con quien se casó en 2019.

La intérprete de "Tras de Mí", posó por primera vez mostrando su embarazo, destacando su conexión con el mundo de la moda y su autenticidad.

Dulce María estrenará el 6 de noviembre estrenará el sencillo "G.R.A.C.I.A.S", acompañado de un video musical que grabó embarazada.

Recientemente, la cantante participó como invitada especial en el concierto del español Beret en la Arena Ciudad de México, donde interpretaron juntos el tema "Ojalá", una colaboración que logró posicionarse en el top 100 de temas virales en España.

Entre sus últimos lanzamientos destaca también "Jaula de Oro", sencillo que consolidó su regreso a la escena musical como solista, mostrando un sonido más maduro y una voz introspectiva.

Tras dar a conocer su embarazo, estrellas como Anahí, Carmen Aub y más le enviaron los mejores deseos a Dulce María.







