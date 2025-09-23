La cantante británica cortó lazos con David Levy luego de que se revelara que intentó vetar a la banda Kneecap del festival por su postura propalestina.

La cantante británica Dua Lipa decidió terminar su relación profesional con su representante David Levy, tras darse a conocer que este habría intentado impedir la participación del grupo irlandés de rap Kneecap en el Festival de Glastonbury por sus posturas a favor de Palestina.

De acuerdo con el Daily Mail y The Mail on Sunday, Levy firmó una carta privada en 2024 dirigida a los organizadores del festival, Michael y Emily Eavis, en la que solicitaba vetar a Kneecap. El documento acusaba a la agrupación de apoyar a Hezbollah y Hamás, lo que generó fuertes divisiones dentro de la industria musical.

La filtración de la carta llevó a Lipa a considerar incompatible su colaboración con Levy, con quien trabajó durante ocho años. Según fuentes cercanas citadas por la prensa británica, la cantante interpretó la postura de su entonces representante como un respaldo a la ofensiva israelí en Gaza, contraria a la defensa que ella ha manifestado hacia el pueblo palestino.

La separación profesional coincidió con la actuación de Kneecap en Glastonbury, realizada el 28 de junio de 2025, que estuvo marcada por mensajes políticos y banderas palestinas. La presentación generó críticas de figuras políticas en Reino Unido y el rechazo de Emily Eavis, aunque también despertó apoyo en sectores que defienden la libertad de expresión artística.

Hasta el momento, ni Dua Lipa ni David Levy han emitido declaraciones públicas sobre el fin de su relación laboral. La intérprete de Levitating continúa con su gira internacional y se presentará en México los próximos 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.