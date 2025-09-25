El Rey del Reguetón se despide de los escenarios tras superar un cáncer y confirma que lanzará un nuevo disco junto a su gira de despedida mundial.

Conocido como el Rey del Reguetón, Don Omar anunció su retiro definitivo tras 25 años de trayectoria.

Luego de una entrevista para Telemundo, señaló que está trabajando en un álbum con temas inéditos y una recopilación de sus mayores éxitos, saldrá al mercado el próximo año, junto a una gira de despedida en agradecimiento a sus fanáticos.

Habló sobre los retiros de sus colegas y piensa que es un buen momento para unirse a ellos: “Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón” .

También reflexionó sobre la nueva etapa que está viviendo, después de superar el cáncer diagnosticado en 2024: “Después del cáncer nada se ve igual. Estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutar la travesía” , comentó, pues su riñón izquierdo fue retirado con éxito.

Confesó que muy pronto se revelarán las fechas de su despedida por el mundo: “Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco inédito y lanzarlo en 2026” , señaló.

La trayectoria de un Rey

William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, nació en San Juan, Puerto Rico, en 1978. Debutó en la música en 1999, aunque su salto a la fama fue en 2003 con el lanzamiento de su primer álbum The Last Don, que incluyó los temas: Dile y Dale Don Dale. Con más de 15 millones de discos vendidos y, actualmente, superando esa cifra gracias a las reproducciones en streaming, consolidó su lugar en la música urbana.

En 2010 lanzó Danza Kuduro, junto a Lucenzo, que superó los mil millones de vistas en YouTube y formó parte de la banda sonora de Fast Five. Con tres Latin Grammy Awards, 17 Billboard Latin Music Awards y un Billboard Music Award, Don Omar se convirtió en uno de los pioneros y leyendas del género.











