El cantante respondió a los rumores sobre una supuesta hospitalización y aseguró que se encuentra bien de salud.

Luego de que una revista de espectáculos asegurara que Manuel Mijares había sido hospitalizado de emergencia, el cantante salió a desmentir los rumores y aclaró que su estado de salud es bueno.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, Mijares negó haber sido internado recientemente y calificó como falsa la información publicada:

“Ante la reciente nota publicada sobre una supuesta hospitalización de Mijares, queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios” .

El mensaje también hizo un llamado a no dejarse llevar por noticias no confirmadas:

“Agradecemos su preocupación e invitamos a no dejarse llevar por noticias falsas. Cualquier información oficial se dará a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares y AlmaShow” .









Circulan rumores por su pérdida de peso









Los rumores sobre su salud comenzaron tras la publicación de algunas fotografías recientes en las que el intérprete de “Soldado del amor” aparece notablemente más delgado. Según algunos medios, Mijares habría perdido hasta 22 kilos en dos meses, lo que generó especulación entre sus seguidores.

Mientras algunos celebraron su cambio físico, otros se mostraron preocupados, temiendo que el adelgazamiento estuviera relacionado con una enfermedad.

La controversia creció después de que la revista TVNotas publicara una entrevista con una fuente anónima, supuestamente cercana al cantante, que afirmó que Mijares fue hospitalizado en 2024 por un fuerte dolor en el pecho que habría sido una señal de un posible infarto.

De acuerdo con esa versión, los médicos le recomendaron modificar su estilo de vida, incluyendo una pérdida de peso para reducir riesgos cardiovasculares.