La Secretaría de Cultura desmiente los rumores sobre el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, confirmando su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Los rumores sobre un posible concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México fueron desmentidos este viernes 22 de agosto por la Secretaría de Cultura capitalina.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia aclaró que la intérprete de 'Ojos así' no se presentará en el Centro Histórico, como había circulado en redes sociales.

En su cuenta de X, la Secretaría publicó: "La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa que es FALSA la noticia sobre la presentación de Shakira en el Zócalo".

La institución pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por publicaciones sin fuente oficial y consultar únicamente sus canales de información.

Shakira se encuentra en México con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', considerada la más ambiciosa de su carrera. En marzo pasado ofreció siete conciertos en el país, y ahora regresa con una segunda ronda de presentaciones en el GNP Seguros.

De acuerdo con Ocesa, la cantante ya superó el millón de boletos vendidos en México, consolidándose como una de las artistas latinas más exitosas en presentaciones en vivo. Además, es la intérprete con más conciertos en el recinto del GNP, con 12 funciones.

La nueva serie de presentaciones en la capital mexicana comenzará el 26 de agosto y continuará los días 27, 29 y 30, con un último concierto de despedida programado para el 18 de septiembre.