Recibe Aleks Syntek grado de Doctor Honoris

El actor publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparece con toga y birrete sosteniendo un reconocimiento.

Este fin de semana el cantautor Aleks Syntek recibió el grado de Doctor Honoris Causa por parte de la Organización Mundial de Líderes, una comunidad de profesionistas, intelectuales y ciudadanos que aseguran estar comprometidos con la ética.

A través de sus redes sociales el intérprete compartió una imagen en la que aparece con toga, birrete y entre sus manos sosteniendo un cuadro con el reconocimiento.

El intérprete de "Sexo, pudor y lágrimas" agradeció a los integrantes de dicha organización y refrendó su compromiso para continuar con su labor: "Gracias por otorgarme este reconocimiento que recibo con un gran compromiso de continuar una labor de ética y bienestar social a través de mi profesión", escribió.

Sin embargo, a pesar de su emoción, los usuarios de las redes sociales no recibieron la noticia de la mejor manera y convirtieron a Syntek en el blanco de fuertes críticas, pues aseguraron que este honor no fue merecido: "Yo por la pandemia no pude estudiar un Doctorado en Educación y este güey, sin hacer nada se lo dieron… ¡Qué ironía!", "Te lo dieron por tu mediocre participación en la canción del Bicentenario?", "Doctor Honoris Causa en ser pendej*", "Un honor que ningún reggaetonero podrá presumir", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿De qué se trata este reconocimiento?

El Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento honorífico que otorga una universidad, asociaciones, academias o colegios a personajes destacados en ciertos ámbitos profesionales.

A veces, este título se da a las personas que han destacado en una determinada disciplina; o bien, también se traduce como un "gracias" a quienes han hecho un donativo grande a la universidad.

Su valor es mucho más simbólico que académico, ya que puede ser concedido a quienes aún no han completado los grados necesarios para llegar a él y no tiene el mismo peso que el Doctorado debidamente titulado.

Por lo general, se entiende como un reconocimiento a la vida y obra de una persona.