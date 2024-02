¿Cuándo y dónde se estrena 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them'?

La serie documental promete explorar los eventos que llevaron al fatal desenlace, examinando la psicología y motivaciones de Yolanda Saldívar, así como las consecuencias emocionales y legales que siguieron.

Yolanda Saldívar, conocida por su conexión con la fallecida cantante Selena Quintanilla, vuelve a ser centro de atención con el próximo lanzamiento de la serie documental 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', que promete revelar una versión hasta ahora desconocida de los eventos que rodearon el trágico homicidio de la icónica artista.

El crimen que conmocionó al mundo ocurrió el 31 de marzo de 1995, cuando Saldívar disparó a Selena durante una confrontación en un motel en Corpus Christi, Texas, tras ser confrontada por presunta malversación de fondos relacionada con el club de fans que ella presidía. La muerte de Selena Quintanilla dejó un vacío en la música latina y en el corazón de sus millones de seguidores en todo el mundo.

La serie documental promete explorar los eventos que llevaron al fatal desenlace, examinando la psicología y motivaciones de Yolanda Saldívar, así como las consecuencias emocionales y legales que siguieron. Se espera que la producción arroje luz sobre este caso de homicidio que resonó en la cultura popular y que aún intriga a muchos.

Te puede interesar Yolanda Saldívar rompe el silencio en una serie documetal

¿Cuándo y dónde ver el estreno?

'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' se estrenará el próximo 17 de febrero a las 20:00 en Estados Unidos a través de la plataforma de streaming Peacock. Aunque aún no hay fecha confirmada para su transmisión en México y América Latina, se espera que pronto esté disponible para el público hispanohablante.

Basada en testimonios reales y confesiones de Yolanda Saldívar, la serie busca ofrecer una visión más completa de los eventos detrás del asesinato de Selena y cómo impactó en su familia y en sus admiradores. La complejidad de la historia y su trascendencia cultural hacen que esta producción sea altamente anticipada, augurando un éxito rotundo para 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them'.