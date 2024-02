Carin León presenta adelanto de nueva canción 'Despídase bien'

El cantante hermosillense compartió a sus fans un fragmento de su próxima canción.

El cantautor sonorense Carin León continúa con la producción de nueva música, compartiendo la alegría que siente al finalizar una de sus siguientes producciones, y consintió a sus seguidores con la presentación de un adelanto de su material que estrenará próximamente.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de 'Si es cierto que te vas', publicó la grabación de pantalla de un audio con el que presentó a sus seguidores 'Despídase bien', sencillo del que no precisó fecha de estreno, pero que en los próximos meses estrenará en plataformas digitales.

“ Mi productor me acaba de mandar una canción que acabamos de terminar y quiero que la escuchen ya ”, escribió el hermosillense en una historia previo al video en el que se escucha la canción.

El adelanto con más de un minuto de duración presenta los primeros versos de la canción, y tras unos segundos de música instrumental, Carin comienza a cantar:

“ Perdona por ser como soy, esque no me desbloqueabas, te dejé una carta hoy donde siempre te parqueabas. No merezco tu perdón, quizás esto no cambia nada, por tu lado se acabó, pero por el mío aún no acaba ”, se escucha en los primeros versos del tema musical.

Los seguidores de León no dudaron en elogiar el talento del sonorense e inundaron la publicación con comentarios donde destacaron sus talentos musicales.