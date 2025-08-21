La banda regiomontana se presentará en la capital del estado el 6 de septiembre.

La legendaria banda Genitallica, uno de los pilares de la llamada Avanzada Regia de los años 90, regresa a Hermosillo para ofrecer un concierto íntimo en el London Pub el próximo 6 de septiembre, en un evento que promete reunir a poco más de 200 personas en un ambiente cercano y explosivo.

Con una trayectoria que suma ya 27 años —aunque la banda bromea diciendo que “realmente son 25, sin contar los dos de pandemia” —, Genitallica llega a Sonora tras haber celebrado recientemente su aniversario con un show en el Auditorio Nacional, reafirmando su vigencia dentro del rock mexicano.

La noche contará también con la participación de Delorean y el DJ Set de Wacho Muska, enriqueciendo la velada con propuestas sonoras complementarias. Los boletos tienen un costo de $500 pesos y están disponibles a través del sitio web de Xticket.

En rueda de prensa, Alex López, representante de London Pub y Fiscus Indica; José Ortiz, de Plugin; y Kely Cárdenas, también de London Pub, compartieron detalles del evento y destacaron el compromiso del foro con la escena musical local.

“La intención de nosotros es convertirnos en un foro cultural para las bandas emergentes de cualquier género. Vimos una necesidad real de espacios culturales y queremos que London Pub sea un lugar cómodo para todos” , comentó Alex López.

Conformada por Gallo, Beno, Tulio y Andrés, Genitallica se ha caracterizado por su irreverente estilo, letras cargadas de humor negro, crítica social y una mezcla de géneros que va del rock al ska, pasando por el funk y el punk. A lo largo de su carrera han lanzado siete discos de estudio, más de 30 sencillos y han colaborado con artistas tan diversos como Paquita la del Barrio, Cristian Castro, Inspector, Dr. Shenka, Grupo Marrano, entre otros.

Además, han dejado huella en el cine nacional con su música formando parte del soundtrack de películas como 'Por la libre', 'Amar te duele' y 'Santos peregrinos'.