Thirty Seconds to Mars, Arcade Fire y más en el Corona Capital 2023

Título: Corona Capital 2023 revela emocionante alineación de artistas, pero genera controversia entre los fanáticos

Después de semanas de especulaciones y filtraciones falsas, los organizadores del Corona Capital finalmente han dado a conocer la tan esperada alineación de artistas para la edición de este año en la Ciudad de México, el cual se llevará cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre. A través de sus redes sociales, se compartió un emocionante video que revela los nombres de las bandas y solistas que formarán parte del famoso festival.

En el video, se pueden apreciar distintos puntos de la ciudad mientras aparecen los nombres de reconocidos grupos musicales. Entre las grandes bandas confirmadas se encuentran The Hives, Alanis Morrissette, Pulp, The Black Keys, Arcade Fire, Blur, The Cure y la sorpresa para muchos: el regreso de Thirty Seconds to Mars.

#CoronaCapital está de vuelta ?

Este es nuestro line-up 2023#PreventaCitibanamex: 9 DE JUNIO, 2:00 PM. pic.twitter.com/rGJ8bVo6oJ — Corona Capital (@CoronaCapital) June 5, 2023

Además, el cartel del Corona Capital 2023 incluirá a otros grupos importantes como Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, Two Door Cinema Club, Phoenix, entre otros. La diversidad de géneros y estilos musicales buscará brindar una experiencia inolvidable a los asistentes.

El festival se llevará a cabo durante tres días consecutivos, con diferentes headliners encabezando cada jornada. El viernes 17 el escenario principal será dominado por Arcade Fire, Pulp y Alanis Morrissette. El sábado 18 contará con Blur, The Black Keys y Thirty Seconds to Mars como los artistas principales, y finalmente, el domingo 19, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys cerrarán el festival con broche de oro.

A pesar de la emoción generada por la confirmación de los artistas mencionados, algunos fanáticos expresaron su descontento en las redes sociales ya que esperaban ver algunos otros músicos como el rapero Kendrick Lamar, quien era de los más pedidos por los fanáticos.