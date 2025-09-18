La Reina del Pop asegura que pone 'corazón y alma' en esta nueva etapa musical.

Después de dos décadas de haber puesto a bailar al mundo entero con 'Confessions on a Dance Floor', Madonna se prepara para volver a encender las pistas con un nuevo álbum 'dance' que llegará en 2026.

Más que un simple regreso, es una poderosa reinvención que la trae de vuelta a casa, a Warner Records, el sello que la vio nacer y que ahora la recibe para escribir un nuevo capítulo en la historia de la música pop.

Fue en 1982 cuando inició su camino hacia el estrellato firmando con Sire Records, una subsidiaria de Warner, donde permaneció por 25 años y lanzó muchos de sus mayores éxitos. La noticia de su renovación contractual con el gigante discográfico ha sido celebrada tanto por la industria como por sus seguidores, pues marca un reencuentro entre la artista y la casa que impulsó sus primeros pasos en la música.

En un comunicado oficial, Madonna reflexionó sobre su trayectoria: “De ser una artista en apuros en Nueva York a firmar un contrato para lanzar solo tres sencillos, parecía que mi mundo nunca volvería a ser el mismo, y en efecto, no podría haber sido más cierto” .

La cantante se mostró entusiasmada con este nuevo capítulo y aseguró que está “poniendo su corazón y alma” en este proyecto, que promete mezclar influencias contemporáneas con la esencia 'dance' que caracteriza su obra.

Por su parte, Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de Warner Records, destacaron la magnitud del regreso de Madonna: