Ana Gabriel confirma su matrimonio

La cantante ha mantenido su vida personal en privado, por lo que la revelación resultó aún más impactante para sus fanáticos.

La cantante mexicana Ana Gabriel ha sorprendido a sus seguidores al confirmar que se ha casado. Durante una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Instagram, reveló la noticia y mostró su anillo de matrimonio.

Aunque no compartió detalles sobre la identidad de su esposa, según el periodista Jorge Carbajal se trata de una fan peruana llamada Silvana Rojas, una joven de aproximadamente 30 años que trabaja como psicóloga.

Impactante revelación

Durante años, la cantante ha mantenido su vida personal en privado, lo que hace que esta revelación sea aún más impactante para sus seguidores.

Las redes sociales se han llenado de felicitaciones y buenos deseos para la intérprete de 'Quién como tú' y su esposa, con comentarios alegres de sus seguidores que leen “Que sea feliz” , “Felicidades” , entre otros.

La cantante comentó que el próximo año se irá de luna de miel con su esposa, luego de culminar todos sus pendientes laborales: “En el año 2025 me voy a ir de luna de miel. Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel. A mi luna de miel no van a ir más que dos personas, somos dos nada más” .