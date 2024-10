¡Coldplay en México! Filtran fechas de su regreso en 2025

Una imagen que circula en redes anuncia las fechas y sedes de la gira "Music of The Spheres World Tour"

Todo parece indicar que Coldplay ya tiene fechas para regresar a México donde presentará su nueva gira "Music of the Spheres 2025".

Por medio de las redes sociales circula una imagen que filtraría las fechas en las que la banda liderada por Chris Martin planea retornar a tierras aztecas después de su gira de seis conciertos en nuestro país en abril de 2022.

Eso no es todo, pues la imagen también anuncia como invitados especiales a Shakira, Jao, Rafael Ventura, Doors, The Weirdos, Jin y Martin Garrix.

De acuerdo a la filtración, Coldplay le dará la vuelta al mundo para presentarse en países de Asia, Europa y Latinoamérica como Japón, Corea del Sur, Francia, Alemán, Costa Rica, Inglaterra y más.

En cuanto a México, la banda a cargo de éxitos como "Viva la vida", "A sky full of stars", "Fix you", "Hymn for the weekend" y más, planea su regreso al país en octubre de 2025.

La imagen muestra que será el 10 y 11 de octubre de 2025 que Coldplay se presentará en Ciudad de México, sin especificar aún una sede.

Hasta el momento se desconoce si la filtración es genuina pero no hay más información en redes oficiales de la agrupación.