Coldplay dará el concierto más grande de su carrera

La banda liderada por Chris Martin se presentará ante 130 mil personas en el estadio Narendra Modi de Ahmedabad.

Coldplay está a punto de lograr un hito en su carrera al presentar el próximo 25 de enero de 2025, el espectáculo más grande de su carrera en el Estadio Narendra Modi de Ahmedabad, India.

Con una capacidad de 132 mil personas, este estadio de cricket se convertirá en el escenario perfecto para que la banda liderada por Chris Martin haga historia.

" La banda tocará su mayor espectáculo jamás visto, en el Narendra Modi Stadium de Ahmedabad el 25 de enero de 2025 ", compartió Coldplay a través de sus redes sociales.

La emoción entre los fans aumentó aún más con la promesa de un "invitado sorpresa" que se unirá a ellos en el escenario.

Este concierto se enmarca dentro de la exitosa gira Music of the Spheres, que ha llevado a Coldplay a recorrer el mundo desde 2022. Con este nuevo espectáculo, la banda continúa promocionando su álbum homónimo, así como su más reciente lanzamiento, Moon Music. Este último disco incluye el éxito mundial "My Universe", que alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100.

Las entradas para el concierto en India estarán disponibles a partir del 16 de noviembre a las 12:00 horas estándar de la India.