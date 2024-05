¿Infidelidad y robo? Periodista revela presuntas causas del truene de Nodal y Cazzu

El cantante sonorense y la rapera argentina confirmaron su separación el pasado jueves 23 de mayo.

'Adiós amor', es uno de los más grandes éxitos de Christian Nodal y el que más se acomoda a su vida últimamente, pues hace unos días anunció el término de su relación con Cazzu, cantante argentina y la madre de su pequeña hija Inti.

El pasado jueves 23 de mayo, la pareja sorprendió a sus fans y al mundo entero al revelar su separación con un par de comunicados que publicaron en sus redes sociales. Mientras Nodal aseguró que la decisión había sido de mutuo acuerdo y en los mejores términos; Cazzu se limitó a agradecer por el apoyo recibido: "Todo sana", agregó.

Ninguno de los cantantes quiso hablar sobre las causas de la ruptura; sin embargo, ha salido a la luz nueva información que indicaría que no solo hubo una tercera persona, sino que un delito fue lo que acabó con este noviazgo.

¿Nodal engañó a Cazzu?

De acuerdo con el periodista argentino Maximiliano Lumbia, el truene no fue amistoso y, en parte, estaría relacionado a una serie de engaños por parte del mexicano.

" En algunas giras que él salió y ella, por algún motivo, no lo acompañó, se hablan de infidelidades ”, dijo en entrevista para el canal de Gustavo Adolfo Infante.

Los supuestos deslices de Nodal pusieron en jaque una relación que ya era frágil, pues esta inició tan solo semanas después de que el intérprete de "Botella tras botella" pusiera fin a su compromiso matrimonial con la cantante Belinda.

" Era una pareja que se fue conociendo a medida que avanzaba el vínculo y sobre todo el embarazo. Nodal había quedado muy mal después de haber terminado con Belinda. No sé si al momento de conocer a Cazzu la había olvidado al ciento por ciento, y en el camino, hubo un embarazo que no se sabe si fue buscado o no ", agregó.

Supuesto robo

Pero, la gota que derramó el vaso habría sido el robo que sufrió la casa de la ahora expareja, mientras se encontraban de viaje en París. El atraco hizo que Nodal decidiera mudarse, junto a su familia, de Argentina, pues supuestamente una persona cercana a la trapera estaría relacionada con el crimen, algo que no está confirmado.

" Se habla, también, de un robo que podría estar vinculado con algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos, infidelidad e inseguridades ".

Desde que se dio a conocer el truene, tanto Julieta como Christian se han mantenido al margen de cualquier especulación y tampoco han dado ningún tipo de declaración; sin embargo, ella ya eliminó de sus cuentas todas las fotografías en las que aparecía con el cantante, mientras que él ha levantado todo tipo de especulaciones al aparecer junto a la cantante Ángela Aguilar en uno de sus conciertos.