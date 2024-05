¿Belinda lanza indirecta a Nodal y Cazzu tras su ruptura?

La cantante hizo una publicación en Instagram que podría considerarse como un mensaje a la situación amorosa de su ex.

Fiel a su estilo, Belinda habría reaccionado a la noticia de la separación de su exprometido, Christian Nodal, con la cantante argentina Cazzu.

El artista sonorense publicó un comunicado en el que daba a conocer el fin de su relación con la madre de su hija Inti, en el que aseguró que aún existe un fuerte amor y respeto mutuo.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio" , publicó Nodal.

No se ha pronunciado

Belinda no suele involucrarse en pleitos ni tampoco escándalos, por lo que no se ha pronunciado directamente al respecto. Sin embargo, sí publicó algo en sus historias de Instagram que algunos internautas consideran una "pedrada" a la situación de su exprometido.

La letra de la canción habla de una ruptura y de cómo todo se terminó por culpa de la otra persona. Además, en el video oficial de la canción se ve a Belinda y Natanael en lo que parece un consultorio de un psicólogo, que da a entender la necesidad de tomar una terapia para superar la ruptura.

"No puedes seguir siendo el rey sin esta reina a tu lado" , "no fue por mí que no funcionó, fue por tu que todo se j*dió" , "¿Ahora qué hago pa' olvidar? 300 noches han pasado y sigo pisando el pasado" , "Baby míranos, ya di todo y no se nos dio" , son algunas frases que resaltan en la canción.