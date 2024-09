Christian Nodal responde a las críticas por no felicitar a su hija en redes

La pequeña Inti celebró su cumpleaños el pasado viernes en Argentina

Tras haber sido víctima de críticas estos últimos días, Christian Nodal ha decidido romper el silencio y hablar sobre los comentarios que ha recibido por su "ausencia" y "desinterés" hacia el cumpleaños de su hija Inti.

Luego de que el pasado viernes 13 de septiembre la pequeña de un año de edad tuviera su festejo en Argentina junto a su madre, la rapera Cazzu, el cantante sonorense aclaró los malentendidos que han surgido en redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el artista subió varios videos dirigiéndose hacia quienes han esparcido rumores sobre la relación con su hija.

" Ya andan con que por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto y qué mal lo otro ", expresa el sonorense con molestia.

" Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de los medios desde los más prestigiosos hasta los más bajos, influencers payasos, reales y de todo tipo, cómo usan una imagen con mi hija para decir 'este cab... no quiere pagar manutención'. Hablan tanta mier... que yo no tengo estómago para leerlos ", dice Nodal en sus historias.

Mi apoyo total a Christian por siempre, gente vivan y dejen vivir estan haciendo ustedes mismos un circo donde no lo hay... pic.twitter.com/Heeh3eiIpe — California Nodal Fan Account (@Anahi401) September 16, 2024

Te puede interesar Cazzu celebra el cumpleaños de su hija Inti; comparte fotos del festejo

Christian aclara que no busca exponer a su hija a los comentarios y críticas que se generan en redes sociales, y que prefiere mostrarle su amor estando presente en su vida, asegurándose que "no le falte nada", en lugar de subir un post.

" Donde yo creo que sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos, es una bebé ", explica.

" No se metan para estas cosas, si se creen todo lo que pasa en redes es su problema no el mío. Pero bueno, ni hablar, las redes sociales seguirán siendo redes sociales ", concluye el cantante.