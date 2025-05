Clásicos de ayer y de hoy hicieron que la noche fuera inolvidable.

El Palenque de la ExpoGan se convirtió la noche del jueves 22 de mayo en una fiesta de recuerdos y emociones con las presentaciones de La Casetera y el legendario Grupo Bronco, que deleitaron a miles de asistentes con una velada llena de música popular, grupera y mucha energía.

Bronco arrancó su presentación a las 12:50 de la madrugada con el icónico tema 'Amigo Bronco', seguido por 'Oro' y 'El tiempo que duró nuestro amor', este último, una balada compuesta por Lupe Esparza que también fue éxito en la voz de Cristian Castro.

Un momento emotivo se vivió cuando el grupo saludó a una fan del público que sostenía una cartulina que decía: “Esperé 35 años para conocerte” , provocando aplausos y gritos de apoyo.

Durante la velada, el hijo de Lupe Esparza, integrante actual del grupo, reflexionó sobre el valor de las canciones románticas, afirmando que “a pesar de las modas, los temas bonitos y con sentimiento siempre perduran” .

La fiesta continuó con éxitos como 'Quiéreme como te quiero', 'Pastillas de amnesia', 'Tequilazo' y 'Zapatos de tacón'. El Palenque estalló con la interpretación de 'Dos mujeres, un camino', y rumbo al cierre, retumbaron clásicos como 'Si te vuelves a enamorar' y 'Sergio el bailador'.

Aunque la agrupación se despidió oficialmente a las 2:21 horas del viernes., el público no los dejó ir tan fácil. Bronco volvió al redondel para cerrar con broche de oro al ritmo de 'Corazón duro', 'Adoro', 'Que no quede huella' y 'No nos vamos a olvidar', dedicadas con cariño especial a la gente de Hermosillo.

Un viaje retro encendió el ambiente

La fiesta comenzó con La Casetera, agrupación que rinde tributo a los grandes clásicos de la música tropical y grupera, y que demostró por qué se ha ganado un lugar especial en los escenarios de México.

A las 23 horas, Neto Grazzia, Qurri Padilla, Yuli Flores, Fede Caballero, Omar Hech y Paco López arrancaron su espectáculo con éxitos de Cañaveral y Ángeles Azules, encendiendo la pista de baile desde el primer acorde.

Le siguieron hits del grupo Límite y de los Kumbia Kings, incluyendo 'Azukita'. Luego llegó el homenaje a Selena, que comenzó con 'Techno Cumbia' y continuó con 'Amor prohibido' y 'Bidi Bidi Bom Bom', desatando la nostalgia entre los asistentes.

La parte romántica llegó con el cover de La Mafia, 'Me estoy enamorando cada día más', seguido de 'No me queda más' de Selena y más cumbias como 'Mi dulce niña', 'Sabor a chocolate' y 'Fuego'. El público se unió a la coreografía con 'La Macarena', cerrando con un ambiente festivo y participativo.

La Casetera concluyó su show a las 12:27 a.m., dejando el escenario listo para la llegada de Bronco y marcando una noche inolvidable en el calendario de la ExpoGan.