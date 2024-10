Chris Martin revela cuándo será el retiro de Coldplay

El vocalista de Coldplay aseguró que se encuentran enfocados en cuidar la calidad de la música.

Chris Martin, fundador y vocalista de Coldplay,reveló que la agrupación solo sacará otros dos discos más, dado que decidieron tener solamente 12 álbumes en su historia. Así lo declaró durante una entrevista para 'The Zane Lowe Interview' de Apple Music.

El intérprete de 'The Scientist' reveló que es algo que sucederá en los próximos años y que los integrantes de la banda, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey, se encuentran convencidos de que es la mejor decisión.

"Sólo vamos a hacer 12 álbumes propiamente dichos y eso es real. Sí, lo prometo" , aseguró Chris.

El cantante bromeó y explicó los motivos por los que Coldplay desearía que tuviera menos discos: "porque menos es más y para algunos de nuestros críticos, ¡menos sería aún más! Es muy importante que tengamos ese límite. Sólo hay siete Harry Potter. Sólo hay 12 álbumes y medio de los Beatles, más o menos lo mismo para Bob Marley, así que todos nuestros héroes" .

Calidad musical

Martin añadió que Coldplay se encuentra enfocado en cuidar la calidad de la música y que a su vez pretenden demostrarlo en su más reciente material discográfico 'Moon Music', mismo que será estrenado a nivel mundial este 4 de octubre y será el décimo álbum.

"Además, tener ese límite significa que el control de calidad es tan alto ahora mismo que es casi imposible que una canción lo consiga, lo cual es genial. Así que donde podríamos estar de brazos cruzados, estamos intentando mejorar" , afirmó Chris.

'Moon Music' es la continuación de 'Music of the Spheres', el cual fue lanzado en 2021. En su debut, el disco se posicionó en los primeros lugares en Reino Unido y el sencillo 'My Universes', en el que colaboraron con BTS, alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100.