Andrew Garfield volverá a la actuación

El actor retomará su carrera artística tras un tiempo de descanso

Tras unos años de descanso de los reflectores, Andrew Garfield regresa con la película We Live in Time, proyecto que cerró el Festival de Cine de San Sebastián este sábado 28 de septiembre. Asimismo, el actor habló sobre su experiencia dentro de este proyecto.

El artista quien incursionó en la saga de Spiderman, reveló para The Hollywood Reporter que se siente listo para volver a la pantalla grande: “Me siento más libre, menos preciado, más alegre”.

Garfield durante una rueda de prensa brindó detalles acerca de lo que aprendió dentro de este proyecto que trata sobre una historia de amor y muerte, de acuerdo a lo relatado, provocó una profunda reflexión sobre el sentido de la vida.

"He aprendido una lección que no dejo de recordarme una y otra vez y que no he llegado a absorber por completo" , expresó.

Asimismo, hizo una introspección en él mismo, donde resaltó que: "Solo hay una manera de llegar a la luz y es a través de la oscuridad". El actor resaltó que vivir en una vida completa tiene un alto precio, por lo que en ocasiones es necesario salir de la zona de confort y seguridad.

"Tiene que haber pérdida, sufrimiento, valentía, rechazo y muerte, solamente podemos ir a lo más alto yendo a lo más profundo", señaló.

‘We Live in Time’ de John Crowley, habla de un chef prometedor y una mujer recién divorciada que se enamoran. Ambientada en el sur de Londres, la pareja tiene un hijo, pero todo parece dar un giro de 180 grados, cuando un diagnóstico de cáncer llega al hogar.

El actor resaltó que este proyecto le fue una experiencia que le sirvió para sanar después del fallecimiento de su mamá por cáncer el pasado 2019: “Todas las especies de todos los seres vivos de esta tierra han perdido a una madre. Los dinosaurios jóvenes estaban perdiendo a sus madres”

“Así que, en términos de mi propia experiencia personal, sí, se sintió como un acto muy simple de curación para mí y, con suerte, de curación para el público” .