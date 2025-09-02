La cantante argentina asegura que lleva más de un año sin poder obtener el permiso legal para viajar con Inti.

Cazzu reveló el momento personal más difícil que ha vivido desde su separación con el sonorense Christian Nodal, con quien tiene una hija, Inti, de casi dos años. La rapera confesó que desde hace más de un año ha intentado obtener un permiso legal para viajar con su hija fuera del país, algo esencial para cumplir con su carrera como artista, pero el documento sigue sin llegar, y el proceso legal con el padre de la menor ha sido doloroso y frustrante.

En una reciente entrevista en el podcast 'Se regalan dudas', Cazzu relató una mediación legal en la que participaron su abogada, una mediadora y el abogado de Nodal. Fue en ese encuentro donde, según dijo, vivió uno de los momentos más devastadores de su vida.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día” , expresó al recordar cómo suplicó por el permiso de viaje.

Durante la charla, la mediadora propuso una solución temporal: otorgar un permiso hasta que la niña cumpla cinco años. Pero el abogado de Nodal respondió con frialdad:

“Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar” .

Según Cazzu, ese comentario no solo congeló la conversación, sino que fue un golpe emocional profundo: “Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí… hicimos un silencio de muerte” .

La artista describió cómo la mirada del abogado a través de la videollamada fue más elocuente que sus palabras. En ese instante, asegura, entendió que había perdido el control sobre su maternidad.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’” .









Prioriza su carrera frente al desgaste legal

Cazzu también contó que cada vez que viaja sola y debe explicar en migración por qué no tiene autorización del padre para llevar a su hija, se siente criminalizada. Aunque reconoce que tiene los recursos para acudir a un juez y avanzar legalmente, lamenta que muchas mujeres no tengan ese privilegio.

“Ahí yo soy un número… pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija” .

Agregó que esta lucha le ha hecho ver de cerca la desigualdad que enfrentan muchas madres solteras frente al sistema, describiéndose a sí misma como “una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y del patriarcado”.

A pesar del dolor que esta situación le provoca, la rapera aseguró que ha decidido priorizar su carrera y su bienestar, dejando la batalla legal en manos de sus representantes legales.

“Elijo no pelear la batalla… porque quiero ponerle toda mi energía a lo que hago” .

Cazzu y Christian Nodal mantuvieron una relación cercana a los dos años. La separación ocurrió en medio de versiones de infidelidad por parte del cantante sonorense, quien hizo pública su nueva relación con Ángela Aguilar apenas 20 días después del anuncio de su ruptura con la argentina.

Cabe destacar que este conflicto legal podría explicar por qué Cazzu viajó recientemente a la Ciudad de México sin la compañía de su hija, algo que generó especulaciones entre sus seguidores en redes sociales.