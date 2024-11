Carin León y Christian Nodal aparecen juntos en foto de Pepe Aguilar

El cantante publicó una imagen donde aparecen los artistas sonorenses en el festejo de los Latin Grammys 2024

Pepe Aguilar compartió en sus redes sociales una foto del festejo de los Latin Grammys 2024 con algunos de sus colegas en la música. Pero lo que más destacó es que en la imagen aparecen juntos los sonorenses Carin León y Christian Nodal.

En la instantánea, se ve al jefe de la Dinastía Aguilar sentado en un sillón al lado de Carlos Rivera, Carin León, Marc Anthony, Christian Nodal y Leonardo Aguilar.

"¡ Mucha música en esta foto! Lo pasamos muy bien después de los Latin Grammys. ¡Viva México y también Puerto Rico! ", escribió Pepe Aguilar en el pie de la foto.

Lo que sorprendió a todos fue que Carin y Christian estuvieran juntos en la misma convivencia, pues en diversas ocasiones el hermosillense dio a entender que no es amigo o no se lleva bien con el originario de Caborca.

Durante una entrevista con Nelssie Carrillo en 2022, Carin dijo que no estaba entre sus planes colaborar musicalmente con Christian, ya que él sólo hace duetos con sus amigos.

“ No está en mis planes y sé que no está en los planes de él, cada quien en su rollo. La verdad es irrelevante, yo hago duetos con amistades, con gente que es mi amiga, con gente con la que vibro, con quienes he convivido. Siento que los duetos ya pasaron de ser como eran antes ”, dijo en aquel entonces.

Esto se reiteró en otra entrevista que dio hace unos meses a "El Gordo y la Flaca", donde confesó que no le gustaría trabajar con Nodal.

“ No. Con mi ‘compa’ Christian, no. La verdad, no. No tengo comunicación y no… ”, contestó.

Hasta el momento se desconoce si el rechazo de Carin hacia Christian tenga que ver con alguna cuestión personal o meramente profesional.