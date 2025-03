El cantante sonorense impuso récord de asistencia para un artista hispano en el festival estadounidense.

Carin León se coronó como el nuevo rey del Rodeo de Houston al presentarse este domingo ante más de 70 mil personas en el recinto ubicado en Houston, Texas.

El debut del ganador del Grammy instauró un nuevo récord histórico de asistencia para un artista hispano, los cuales disfrutaron de un espectáculo que se extendió por 70 minutos.

Además, el intérprete de 'Primera cita' hizo historia al ser el primer artista mexicano en actuar en el escenario principal y como parte del cartel principal.

Esta histórica presentación marca un hito significativo, ya que León es el primer artista mexicano en presentarse en el escenario principal del Houston Livestock Show and Rodeo, uniéndose a la lista de legendarios artistas que han pisado este escenario como George Strait (1983), Destiny's Child (2001), Beyoncé (2007) y la última presentación televisada de la icónica Selena Quintanilla (1995), quien grabó su histórico concierto en el Tejano Day.

Durante su presentación, el hermosillense deleitó al público con un setlist que incluyó éxitos como 'The One', 'El amor de mi herida', 'It was always you', 'Según Quien', 'Primera cita' y otros éxitos de su repertorio, comenzando con 'Frené mis pies' como introducción.

Desde su anuncio, la presentación en que se llevó a cabo en el NRG Park ya se perfilaba como histórica. El embajador global de la Música Mexicana batió récords al vender 70 mil boletos en tan solo horas, demostrando la creciente popularidad de la música mexicana contemporánea en el mercado estadounidense.

Carin figuró entre los artistas principales, compartiendo cartel con leyendas del country, hip-hop y rock estadounidense como Reba McEntire, Luke Bryan, Journey y Post Malone.

Su éxito en el Rodeo Houston llega a pocos días de debutar en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar 2025, en donde “domó” al Monstruo de la Quinta Vergara, y llevándose a Hermosillo las codiciadas Gaviotas de Oro y Plata.

Tras su presentación en Houston, el cantautor continuará con la expansión de su 'Boca Chueca Tour' en Europa, con siete nuevas fechas que incluyen presentaciones en Alemania, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Suiza y Francia, además de un concierto especial en Las Vegas el 12 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena.