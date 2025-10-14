Durante el podcast con Roberto Martínez, el artista sonorense dijo que su meta es que Hermosillo sea un punto y un referente importante musicalmente y culturalmente en México.

El cantante sonorense Carin León dio a conocer en el podcast de Roberto Martínez que en próximas semanas se estará anunciando un proyecto musical muy interesante.

Durante el episodio de creativo #588 titulado ‘Cómo Romper las Reglas del Regional Mexicano, Crítica y Cultura’, el hermosillense dijo que su mayor meta es “traer los ojos” a la ciudad.

El artista explicó que su objetivo es que la capital sonorense sea un punto y un referente importante musicalmente y culturalmente en México.

“Poco a poquito estamos influenciando, tratando de buscar ciertos spots en la ciudad para generar este movimiento de culturalización de la mano con el deporte, la música y la cultura” , dijo.

Preparan festival en Hermosillo

Luego de recordar su última presentación en la ciudad, Carin reveló que se prepara un festival de música que se estará anunciando en dos semanas más.

El cantante dijo que “todo mundo esperaría que es algo como regional” , pero es “algo bien diferente”.