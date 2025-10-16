El sonorense sumó una séptima y última función para el 10 de septiembre de 2026 en la Sphere de Las Vegas, producida por AEG Presents. Habrá preventa el 22 de octubre.

Carín León anunció una séptima y última fecha de su temporada en la Sphere de Las Vegas para el 10 de septiembre de 2026. El comunicado oficial precisa que la función adicional es producida por AEG Presents y se suma a las ya programadas del 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de septiembre de 2026.

La preventa para la nueva función será el 22 de octubre a las 12:00 p.m. PST y la venta general el 24 de octubre a la misma hora, con registro previo en el sitio del artista. Los “últimos boletos” para el fin de semana del 4–6 de septiembre continúan disponibles en la página oficial.

Habrá un número limitado de Paquetes VIP de Viaje que incluyen dos noches en The Venetian Resort Las Vegas, entradas VIP reservadas y mercancía exclusiva, a través de 100x Hospitality.

El documento destaca que Carín León será el primer intérprete de habla hispana en presentarse en la Sphere, subrayando el impacto para la música en español en EU y la proyección global del artista.

El anuncio recomienda registrarse para acceso prioritario a la preventa y consultar de forma directa los canales oficiales para disponibilidad, políticas y eventual información adicional de producción. No se reportan cambios en el resto del calendario anunciado para septiembre de 2026.



