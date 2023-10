Carin León cumple sueño a fan en Bahía de Kino

Alondra Guadalupe Rivera Rodríguez narró con emoción su encuentro con el famoso artista sonorense.

La sencillez y el carisma de Carin León quedaron de manifiesto cuando el artista bajó de sus camioneta para atender a varios fans que lo rodearon cuando se encontraba en Bahía de Kino, Sonora.

El intérprete de 'Según quién', viajó a las playas sonorenses con la intención de grabar un nuevo video, y cuando sus seguidores se enteraron de su presencia de inmediato se trasladaron al área donde el intérprete se encontraba.

Alondra Guadalupe Rivera Rodríguez, de 20 años de edad, fue la primera fan que el famoso músico sonorense atendió al descender de su auto. Al verla, el cantante, que se encuentra en el top de la lista de popularidad de la revista Billboard, se acercó muy sonriente a saludarla y posó junto a ella para la foto del recuerdo.

“Valió la pena la caída"

Alondra, quien se encuentra en silla de ruedas, contó a E Media cómo se logró este anhelado momento junto a Carin.

“ Desde que supe que estaba grabando en Kino le pedí a mi mamá que me llevara y rápido nos fuimos a buscarlo ”, dijo.

La joven y su madre iban tan aprisa que Alondra sufrió una caída de su silla de ruedas, pero eso no le impidió seguir adelante con la idea de conocer personalmente a su ídolo musical.

“ Valió la pena la caída, mi cabello se llenó de arena, pero no me importó y mi mamá se asustó mucho, yo quería mirarlo, ella me sacudió el cabello y seguimos adelante ”, narró la joven.

“ Mi mamá siempre me apoya y se aferra para cumplirme mis sueños, ya en una ocasión me llevó a mirar a Luis Coronel en el festival de La Macro, pues era mi sueño, aunque no lo tuve así como a Carin León, pero me hizo feliz al llevarme a conocerlo ”, declaró Alondra.

“ A Carin León también lo admiro mucho, mi mamá y mi hermana Sandra ellas lo aman, son sus fans número uno. A diario escuchamos sus canciones ”.