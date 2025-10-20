En un panel titulado 'El Dúo de Poder', el artista sonorense y su socio hablaron de miedos, riesgos, autenticidad y visión a largo plazo para construir una marca sin fronteras.

La Semana de la Música Latina de Billboard arrancó con fuerza con la participación de Carin León, orgullo sonorense y figura clave de la música latina actual. Acompañado de su mánager y socio comercial, Jorge Juárez, el artista encabezó uno de los paneles más esperados del lunes 20 de octubre en Miami Beach, durante el inicio de actividades del evento más importante de la industria musical latina.

El panel, titulado 'El Dúo de Poder: Carin Leon & Jorge Juárez', fue moderado por Leila Cobo, directora de contenido de Billboard Latin/Español. Allí, ambos compartieron detalles inéditos sobre la construcción de su marca, la visión empresarial detrás de Socios Music y Socios Publishing, y los desafíos que han enfrentado al romper barreras culturales y comerciales dentro del regional mexicano y más allá.

El lado vulnerable y creativo de Carin León

Durante la charla, Carin León habló abiertamente sobre su lado más humano, reconociendo que sus inseguridades han sido clave para impulsarlo a crecer. "Muy vulnerables, siempre he sido una persona de cierta manera al principio muy insegura pero también esas inseguridades son las que me han motivado a decir voy a ser más ching*n que todos" , expresó ante una audiencia internacional. Agregó que esas emociones no han desaparecido, pero que se han convertido en motor creativo: "nunca se ha quitado gracias a Dios, espero que nunca se vaya pero todo parte de darle la vuelta al miedo, al temor, creo que ese es el alimento del artista, la fragilidad el dolor, etc."

Leon también explicó su necesidad de experimentar con distintos géneros musicales más allá del regional. "Vengo de una zona (Sonora) donde demográficamente hacemos regional mexicano. Para mí encontrar una persona que no tiene límites, y un género que no limita un negocio, entonces vamos muy de la mano" , comentó en referencia a su mancuerna con Juárez. Considera que su mayor habilidad va más allá de cantar: "Mi talento más grande, más que el de cantar, es ser un gran DJ, ser un curador. Los géneros me suenan a límite. Debes hacerle caso al gusto y a lo que te dicte el corazón."

Sobre las críticas iniciales por su propuesta diferente, recordó: "Al principio había mucha crítica porque era diferente, nuevo, así que creamos un sello, una personalidad siendo uno mismo. La mayor ventaja que tiene un artista es generar una opinión dividida y sobre todo ser honesto con tu música."

El secreto detrás de Socios Music

Desde el lado empresarial, Jorge Juárez detalló cómo decidieron estructurar su trabajo a través de una visión a largo plazo. "Intentamos ser más institucionales, llevar esta corporación a otro nivel, así que decidimos crear una compañía donde fuéramos accionistas" , explicó. Su estrategia ha sido clara: "Eso nos hace ser una empresa con una visión de 24 a 36 meses, son planes a largo plazo. Eso hace que lleguemos a otros nivel. Debe haber disciplina financiera, claridad en los números. Carin fue la primera persona con quien ideamos esta sociedad."

Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación de una residencia de siete conciertos en Sphere Las Vegas en septiembre de 2026, convirtiendo a Carin León en el primer artista latino en presentarse en ese recinto de alta tecnología.

Con más de 30 años de historia, Billboard Latin Music Week se ha consolidado como la plataforma más influyente para artistas, productores y ejecutivos de la industria. La edición 2025 reúne a figuras como Daddy Yankee, Laura Pausini, Gloria Estefan, Ozuna, Carlos Vives, Aitana, Ivy Queen, DJ Khaled, Anuel AA, entre otros.

La semana cerrará con los esperados Premios Billboard de la Música Latina 2025, el jueves 23 de octubre, transmitidos por Telemundo y Peacock, donde Bad Bunny será reconocido como el Artista del Siglo 21.



