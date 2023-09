Disfruta Marco Antonio Solís concierto de Adele en Las Vegas

En un video compartido en redes sociales, se puede observar al famoso con una amplia sonrisa mientras se emociona al ver a la cantante británica.

La voz de Adele no solo ha cautivado a personas de todo el mundo, sino que también ha conquistado el corazón de renombrados artistas, como el cantautor mexicano Marco Antonio Solís, quien fue captado por un reportero mientras disfrutaba de uno de los conciertos de la intérprete de 'Someone like you' en Las Vegas.

En un video compartido en Instagram por el usuario Poncho Pérez, se puede observar al famoso con una amplia sonrisa mientras se emociona al ver a la cantante británica interpretar 'Hello', una de sus canciones más emblemáticas. Además, Marco Antonio estaba acompañado por su esposa, Cristian Solís, en el evento.

En el clip, también se aprecia que la voz detrás de 'Si no te hubieras ido' llevaba el cabello recogido y vestía un saco azul marino que combinó con una camisa negra.

Te puede interesar Adele recibe muñeca Lele en concierto y demuestra su amor por México

Por otra parte, se muestra a Adele recorriendo la parte inferior del escenario, aprovechando el momento para saludar a sus seguidores y tomarse fotos con ellos. Asimismo, la pareja también aprovechó la ocasión para grabar lo que estaba sucediendo.

El intérprete se encontraba en uno de los espacios más cercanos a la celebridad internacional. Según la página Hello Tickets, la admisión a esa zona del evento: Weekends with Adele tiene un costo que oscila entre 1,776 y 3,553 dólares.

Desde Las Vegas, la cantante Adele demostró que la música no conoce fronteras ni nacionalidades. El pasado 15 de septiembre, en pleno Día de la Independencia de México, durante uno de sus conciertos, rindió un conmovedor tributo a la cultura mexicana, pues mientras el público escuchaba sus canciones, un fanático le entregó algunos detalles típicos de nuestro país, desatando una ola de emociones y gritos entre la audiencia.