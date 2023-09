Adele recibe muñeca Lele en concierto y demuestra su amor por México

El público presente celebró el gesto de la cantante, quien recibió múltiples regalos de un fan mexicano.

La reconocida cantante británica Adele dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores al rendir un conmovedor tributo a la cultura mexicana durante su concierto en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, durante la noche del 15 de septiembre, Día de la Independencia de México.

El público que abarrotó el recinto disfrutó de una serie de poderosas interpretaciones de éxitos como 'Someone Like You' y 'Rolling in the Deep', pero el punto culminante de la noche llegó cuando un fanático entregó a Adele atrajo su atención y le obsequió una diadema tricolor, una bandera de México y una muñeca Lele.

El gesto de sorpresa de la celebridad fue evidente ante este regalo inesperado: "¡Wow!", expresó.

La muñeca Lele figura tiene sus raíces en la cultura otomí y representa la palabra 'Bebé'. Esta emblemática figura es un símbolo arraigado en Amealco, Querétaro, y el 18 de abril de 2018 obtuvo el reconocimiento oficial como Patrimonio Cultural del estado. Simboliza la abundante herencia artesanal y cultural de las mujeres de esta comunidad indígena.

Los fanáticos mexicanos de la cantante no dudaron en compartir su admiración y agradecimiento en redes sociales, convirtiendo el momento rápidamente en tendencia.