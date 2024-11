Camila Sodi le dedica emotivas palabras a Ernestina Sodi

La actriz rompió el silencio y le dedicó un conmovedor mensaje a su mamá, quien se encuentra en terapia intensiva.

Camila Sodi, hija de Ernestina Sodi, rompió silencio y a través de redes sociales dedicó unas emotivas palabras respecto al estado de salud de su mamá, quien recientemente fue internada de emergencia debido a un infarto al miocardio.

El mensaje compartido a través de sus historias de Instagram, informó que la también hermana de Thalía lleva 18 días en terapia intensiva, lo que ha tomado la decisión de comenzar a confiar ya que ha pesar de todo, ella ve el “espíritu inquebrantable” de su mamá.

“Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable” , expresó.

Asimismo, la actriz comentó sentirse bendecida a pesar de estar en está situación, dado que tiene el amor de sus seres queridos, el cual se ha cosechado a lo largo de los años y que ahora son un gran apoyo para ella.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto" , detalló Camila.

De tal manera, a pesar de no entender la situación que se está viviendo, ella se mantiene fuerte y acompaña a Ernestina en todos los sentidos: "plantada con toda la fé que ella sigue enseñándome" .