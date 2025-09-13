El concierto en el Harrah’s Ak-Chin Arena reunió a cientos de fans que cantaron al unísono los grandes clásicos de la agrupación mexicana.

Con un lleno total en el Harrah’s Ak-Chin Arena de Maricopa, Arizona, Caifanes ofreció un concierto cargado de nostalgia, energía y emoción que reunió a cientos de fanáticos de ambos lados de la frontera.

Desde los primeros minutos, la expectación se sentía en el aire: el público tomó sus lugares de forma ordenada, algunos tarareando ya los primeros acordes de lo que sería una velada inolvidable.

La agrupación mexicana abrió con 'Aquí no es así' y, durante casi dos horas, recorrió lo mejor de su repertorio, combinando los temas que marcaron su auge en los años 80 y 90 con composiciones más recientes. Entre los momentos más celebrados destacaron 'Amanece', 'Miedo', 'Viento', 'Antes de que nos olvide' y 'Afuera', que hicieron levantar las manos, cantar a coro y hasta derramar lágrimas a más de un asistente.

El escenario acompañó cada interpretación con luces y visuales que proyectaban imágenes icónicas de la banda. Cada canción transportaba al público a distintas etapas de su historia musical, consolidando la vigencia de Caifanes y su capacidad de conectar con nuevas generaciones.

Más allá de la música, Saúl Hernández aprovechó la cercanía con la audiencia para lanzar mensajes de reflexión sobre migración, dignidad y derechos humanos. Una de sus frases más aplaudidas resonó en Maricopa:

"Los marinos pueden viajar por los siete mares y recorrer el mundo, pero el lugar donde naciste siempre pertenecerá a tu alma, y ese lugar es México."

Caifanes en el corazón de los hermosillenses

Entre los asistentes hubo seguidores de toda la vida y jóvenes que apenas descubren a la banda. Belinda Durán y Sergio Barrera recordaron haber visto a Caifanes en el CUM de Hermosillo a inicios de los años 90; más de tres décadas después, casados y con dos hijos, volvieron a corear sus canciones favoritas.

Por su parte, David Maldonado celebró su cumpleaños junto a su esposa Patricia Castro. Originarios de Hermosillo pero residentes en Phoenix desde hace más de 20 años, contaron que la música de Caifanes siempre los acompaña en sus viajes de regreso a casa.



Éxitos en Arizona

El repertorio incluyó 'Nunca te doblarás', 'Debajo de tu piel', 'Inés', 'Cerros', 'Dioses', 'Y caíste', 'Sangre galopa', 'Cuéntame tu vida', 'Mátenme porque me muero', 'Nubes', 'No dejes que…', 'Pachuco' y 'Te lo pido por favor'. Cada tema fue recibido con ovaciones, manteniendo al público cautivo de principio a fin.

Para el final, Caifanes desató la euforia colectiva con 'La célula que explota' y 'La Negra Tomasa'. El público permaneció de pie hasta el último acorde, confirmando que la banda mexicana sigue tan vigente como siempre, y que su música continúa siendo un puente que une memoria, cultura y raíces compartidas a lo largo de generaciones.