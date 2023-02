Revive polémica entre Yuridia y Pati Chapoy

Una nueva polémica entre la periodista Pati Chapoy y la cantante sonorense Yuridia acapara las miradas en redes sociales y el interés de los medios de comunicación en los últimas horas.

Todo surgió cuando la comentarista aseguró en una entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado que la interprete de 'Ya te olvidé', se negaba a dar declaraciones a su programa por un comentario que realizó.

"No somos amigas pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió a La Academia estaba muy pasada de peso; siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda. Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de 'Ventaneando', no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí ni de la gente de 'Ventaneando'", dijo.

La declaración no le cayó nada bien a la sonorense por lo que se pronunció en sus redes sociales donde habló sobre el presunto acoso que sufrió durante su participación en el reality de La Academia.

"La gordofobia y el bodyshaming antes era súper normal y, de hecho, me sorprende mucho que en el 2023 ella [Paty Chapoy] esté hablando de este tema de la forma más tranquila".

"Hasta la fecha no sé por qué hicieron esta campaña de desprestigio, no sé si tenían a alguien más en la mira que querían apoyar más o simplemente es que yo no era lo suficientemente manipulable para la empresa", detalló en el video publicado en Ti Tok.

Yuridia recordó que en ese tiempo no sólo la asediaban a ella, sino también a su familia, a sus hermanos menores de edad los perseguían; además, aventaron huevos a las afueras de su casa y le poncharon las llantas de su carro.

La intérprete lamentó que hablaran mal de su persona y que esas palabras no sólo la afectaron a ella, sino también a toda su familia.

"Creo que la forma que tuvieron ellos como de querer ponerme en mi lugar fue muy devastadora para mí, en mi vida, y hasta ahora no saben reconocer el daño que le pueden hacer a una persona, a toda una familia".

Yuridia hasta pensó en quitarse la vida, porque habían momento en lo que sentía tanta presión que llegó a pensar que lo mejor era dejar de vivir.

"Contemplé morirme porque yo pensé que dejar de existir era lo mejor; yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil en lugar de cambiar".

No es berrinche

Reiteró que si no les acepta entrevistas no es por berrinche, sino porque forman parte de la etapa más oscura de su vida:

"No es berrinche ni porque hablaron de mi cuerpo sino porque casi me matan", reconoció.

Yuridia hizo un llamado a que se piense antes de hablar y que no se tomen a la ligera las palabras, pues éstas pueden ser perjudiciales para las personas.

"Porque se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente", reflexionó.

La artista nacida en Sonora, y que tiene una carrera musical consolidada, recordó cómo los medios influyeron en la gente, pues llegaban y la agredían.

"Las personas en la calle llegaban a mí y me maltrataban, me decían cosas; nunca se me va a olvidar, forman parte (Ventaneando) de la etapa más oscura de mi vida, la más oscura", precisó.

Un pleito añejo

En 2104 Yuridia hizo una aparición en el programa de televisión "Ventaneando" y, durante la entrevista, hizo algunas declaraciones que fueron consideradas polémicas por parte de la audiencia y la prensa.

Las declaraciones de Yuridia generaron revuelo en las redes sociales, con muchas personas expresando su opinión sobre el asunto. Algunos de sus seguidores la han defendido y argumentado que sus palabras fueron malinterpretadas, mientras que otros han cuestionado su veracidad y su sensibilidad hacia ciertos temas sociales.

La polémica ha sido tan intensa que Ventaneando ha respondido a las críticas y ha señalado que el programa es un espacio de entretenimiento y no se hizo con la intención de ofender a nadie. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para calmar los ánimos y la polémica sigue en pleno auge.

En medio de la polémica, Yuridia ha emitido un comunicado en el que se disculpa por cualquier malentendido y señala que sus declaraciones fueron malinterpretadas. Sin embargo, esta disculpa no ha sido suficiente para calmar a todos sus críticos y la polémica sigue siendo uno de los temas más comentados en los medios de comunicación.

En conclusión, la polémica entre Ventaneando y Yuridia ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días y ha generado un gran debate en las redes sociales.