Carin León revela detalles de su colaboración con Jimmy Fallon

En una entrevista con el carismático Escorpión Dorado en #ALVolante en Nueva York, el sonorense Carin León, uno de los músicos mexicanos con mayor reconocimiento internacional, compartió detalles sobre su reciente colaboración con el famoso presentador estadounidense Jimmy Fallon.

La charla inició con Escorpión preguntándole a Carin si se le había subido la fama, a lo que el artista respondió con humildad: "La neta no, todos dicen que sí, pero eso es parte del show".

Cuando se tocó el tema de su participación con Jimmy Fallon, Carin expresó con emoción: "Me fue al chingazo, la neta bien contento de haber estado con Jimmy Fallon. Hasta ahorita no me ‘cae el veinte’, es raro, sobretodo por lo que está pasando ahora con la música mexicana. Llegar a lugares como éste, ni en mis sueños de niño se te ocurre que pase.

Escorpión destacó la creciente presencia de la música mexicana en el escenario global, a lo que Carin comentó sobre las oportunidades que se están abriendo: " Estuvo el Gabito y el Peso Pluma, o sea, ahora estamos ahí dando de gritos. La gente está cantando en español. Antes era al revés".

Sobre sus gustos musicales, Carin León explicó: "Estamos bien pegados a la frontera, por eso canto de todo. Hablando de tus gustos propios, sí le hacemos a loco, a todo un músico le gusta experimentar con lo que consume, escucha".

Carin León continúa conquistando escenarios y ampliando fronteras, consolidándose como una de las promesas más brillantes de la música regional mexicana.