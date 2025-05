Sandra Cuevas Galería de Arte alberga obras de artistas como Roger Von Gunten, Guillermo Ceniceros y José Luis Cuevas. También, luce una copia de la escultura El Caballito, ubicada en Paseo de la Reforma.

Sandra Cuevas afirma que los partidos políticos se pusieron de acuerdo para cerrarle la puerta. "Pero conmigo no van a poder. Soy totalmente transparente. No soy delincuente" , sostiene la exalcaldesa de Cuauhtémoc mientras alista sus stilettos negros en la apertura del primer negocio con el que pretende financiar su regreso a la política.

Entre vino rosa, regalos de marcas de lujo como Hermès e invitados de la farándula que seguían un código de vestimenta de blanco y negro, Cuevas inauguró su propia galería de arte en la calle Gutenberg de la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fiel a su estilo extravagante, con un vestido de lujo y labial rojo, Cuevas brinda un discurso antes de cortar el listón del recinto. Destaca que quien lleva las riendas de la alcaldía Cuauhtémoc es el diputado Ricardo Monreal y no su actual alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega. "Ya tiene a todo su personal trabajando en ella, operan en la vía pública y otros lugares" , asegura.

¿Ha recibido amenazas?, le cuestionó la prensa. "Sí. Directamente de Ricardo Monreal, me mandó decir a mí y a mi familia que nos iba a 'levantar'. Presenté denuncia por amenazas y violencia política en razón de género" , responde en conferencia de prensa.

"Yo quiero hacer responsable de todo lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, al doctor Ricardo Monreal Ávila y a la encargada de la alcaldía, Alessandra Rojo de la Vega, quien ha sido una mujer totalmente falsa y mentirosa" , sentencia.

Rojo de la Vega ha acusado a Cuevas de presionar a trabajadores de la demarcación para obtener dinero mediante el cobro de derecho de piso y de tener más de 40 denuncias por presuntos actos de corrupción durante su administración. La exalcaldesa también ha sido protagonista de múltiples controversias en el pasado por las lujosas prendas que suele exhibir y por encontronazos con la prensa.

"A los políticos les faltan huevos. Pero no hay uno tan violentado como yo, me dicen ratera, buchona, corrupta, extorsionadora" , responde retadora ante las acusaciones.

Respecto al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la exalcaldesa se cuestiona "si a personas tan importantes les quitan la vida, ¿qué podemos esperar nosotros?" . También señala que la ola de violencia por la que pasa el país es muy lamentable y dice que este suceso es un mensaje para el gobierno actual. "El delincuente dice 'así de cerca estamos y en el momento que nosotros queramos vamos a llegar a ti'" .

¿Dónde estaba Sandra Cuevas?

Recientemente, la exalcaldesa se alejó del ojo público. Cerró sus cuentas de redes sociales el pasado 29 de abril de 2025. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales lograron captar su presencia en eventos como el 'Acamoto' en Acapulco o una visita a la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

"Gastan mucho tiempo y son puras historias falsas" , argumenta la exalcaldesa sobre su decisión de abandonar las redes. No obstante, puntualiza en que seguirá trabajando para volver a la política.

Su proyecto, la Organización por la Familia y la Seguridad de México, que fue lanzado en un gran evento ante una Arena México completamente llena el año pasado, se encuentra en pausa. "Primero quiero echar a andar la plataforma económica para que pueda financiar todo el tema político" , explica Cuevas en entrevista para El Universal.

Sandra Cuevas Galería de Arte alberga obras de artistas como Roger Von Gunten, Guillermo Ceniceros y José Luis Cuevas. También, luce una copia de la escultura El Caballito, ubicada en Paseo de la Reforma. El espacio, según su información institucional, promete brindar talleres de pintura para adultos mayores e infancias y subastas para adquirir el arte expuesto, afirma la empresaria.

Pese a las polémicas, Cuevas se muestra de buen humor con los asistentes a la inauguración, entre quienes destacan actores como Eduardo Yañez y Héctor Soberón, vecinos de la colonia Tlatelolco y artistas que exponen su trabajo en la instalación.