Ángela Aguilar rompe el silencio ante el odio que ha recibido en redes

Reveló que es en estos momentos cuando ha podido darse cuenta de quiénes son las personas con las que sí puede contar y con quienes no.

Pese a que faltan más de cuatro meses para que concluya 2023, Ángela Aguilar ya se ha puesto a reflexionar y a hacer un balance sobre todas las experiencias que ha vivido a lo largo de este año. A través de su canal oficial de YouTube, la joven cantante inició con un videoblog en el que cuenta a sus seguidores tanto lo bueno y lo malo que ha pasado.

Aunque este año ha estado lleno de grandes logros, la hija menor de Pepe Aguilar también ha enfrentado momentos complicados, como las críticas, ataques y comentarios negativos que recibe en las redes sociales y que este año se mostraron todavía más.

Basta recordar los señalamientos que hicieron en su contra cuando la intérprete de 'Piensa en mí', aseguró que tener raíces de dos culturas diferentes (la mexicana y la estadounidense) siempre le causaron conflicto, pues se sentía demasiado mexicana para los estadounidenses, y muy 'americana' para los mexicanos. Por si esto fuera poco, el cover que realizó del tema 'La gata bajo la lluvia', de Rocío Durcal, no fue del agrado de muchos y nuevamente fue atacada por los usuarios.

Sin embargo, lejos de derrumbarla, esta situación le ha dejado una muy importante lección de vida; y es que ella misma reveló que es en estos momentos cuando ha podido darse cuenta de quiénes son las personas con las que sí puede contar y con quienes no: "Cuando pasa una situación fuerte, te enseña quienes son tus verdaderos amigos, tu verdadera familia" , dijo.

Asimismo, explicó que ahora se siente una mujer mucho más madura, pero porque las circunstancias la han ido orillando a serlo: "Este año crecí como 10 años, he madurado por necesidad. Yo solo quería ser cantante, y este año he hecho de las cosas más difíciles de mi carrera, porque al final del día me metí en un mundo de grandes a muy pequeña edad" , agregó.

La menor de la dinastía Aguilar también confesó que lo más difícil de su trabajo es estar en la memoria del público por un escándalo y no por sus logros, y a pesar de que esto puede llegar a dolerle, también la ha hecho la persona que es hoy en día: "Tengo de los mejores trabajos del mundo, pero no significa que no es difícil. Es más fácil vender una noticia que te rompa a que te digan tus logros y estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante" .

Finalmente, y con la voz entrecortada, Ángela también se dijo agradecida con la gente que la apoya, pues a pesar de todo el 'hate', asegura que es más el cariño y lo bonito que recibe del público que los ataques, y eso es lo que la sigue motivando: "Estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio. Y honestamente les digo, yo hasta que no tenga voz, voy a seguir cantando, y lo hago por ustedes, pero más por mí".