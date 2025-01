La cantante española se presentó con su icónico repertorio en el Callejón del Templo.

La imponente voz de Ana Torroja resonó en las calles de Álamos. Los temas de la cantante española inundaron de romance cada rincón del pueblo en la primera noche del Festival Alfonso Ortiz Tirado.

Dentro del marco de las presentaciones estelares del 40 aniversario de este evento cultural, la cantante deslumbró a los asistentes este 24 de enero con una actuación que quedará en la memoria colectiva de los presentes.

Una noche para recordar

La intérprete de 'La fuerza del destino' subió al templete en punto de las 21:45 horas, luciendo un short con una blusa y un saco color rojo de lentejuelas. Al aparecer sobre el escenario, recibió la ovación del público, el cual esperaba ansioso poder corear cada uno de sus reconocidos temas musicales.

"¡Buenas noches, Sonora! ¡Buenas noches, Álamos!" , saludó la intérprete.

Torroja no dejó pasar la oportunidad de expresar su emoción al presentarse en la también conocida como 'La Ciudad de los Portales'.

La cantante continuó su recorrido musical con éxitos como 'Me cuesta tanto olvidarte', 'Ay qué pesado' y 'Mujer contra mujer', acompañado por un espectáculo de luces que complementó la magia de la noche. Cada interpretación fue recibida con entusiasmo y, en más de una ocasión, los asistentes tomaron la iniciativa de acompañarla coreando sus canciones.

El FAOT reforzó su posición como uno de los festivales más importantes de México que celebra la trayectoria de artistas que, como Ana Torroja, han dejado huella imborrable en la industria musical. El repertorio también incluyó canciones de su etapa como solista, como 'A contratiempo' y 'Sonrisa'.

Además, aprovechó la oportunidad para hablar sobre Álamos y sus figuras representativas. En medio de su presentación, la artista exclamó con entusiasmo: "¡Viva México! ¡Viva Álamos! ¡Y viva María Félix!" , lo que generó una oleada de aplausos entre sus seguidores, quienes se mostraron conmovidos por sus palabras.

Complació a su público

Otro de los momentos más destacados de la noche fue cuando Torroja interpretó 'Cruz de navajas', tema que narra una trágica historia de amor y traición entre María y Mario.

Una de las canciones que causó sentimientos entre el público fue 'Un año más' y al finalizar, la cantante externó su gratitud.

Posteriormente, salió del escenario, y el público imploraba que volviera, petición que fue escuchada, por lo que regresó para interpretar 'Hijo de la luna', éxito de Mecano.

Durante los primeros acordes de la canción, de manera inmediata, la gente supo de qué tema se trataba y se emocionaron, para cantar al unísono.

Tras este momento, sorprendió a los asistentes con el sencillo 'El Cine', tema musical en colaboración con Aleks Syntek.

"Los amo, muchísimas gracias, este viaje está llegando a su fin. Espero que lo hayáis disfrutado, que los hayáis hecho sentir más felices que cuando llegasteis. Gracias por vuestro cariño, aplausos, abrazos y energía. Los quiero" , expresó.

Antes de finalizar, Ana Torroja agradeció a todo su equipo y a aquellas personas que hicieron posible este festival. Además, como sorpresa, consintió a sus seguidores con temas a capella que le fueron solicitados por los asistentes tales como 'Maquillaje', 'No hay marcha en Nueva York', entre otros, lo que hizo memorable la noche para los asistentes.

Posterior a este concierto, el público disfrutó de una serie de presentaciones llenas de energía por parte de Los Madafakers y La Barranca en Las Delicias.

Esperaron desde temprano

Uno de los momentos más esperados de la primera jornada del festival fue la presentación de la cantante española, reconocida por su inolvidable voz y su icónica trayectoria, quien ofreció una noche mágica.

Desde temprano, decenas de fanáticos se congregaron frente al escenario y minutos antes de su aparición, en la pantalla se proyectaron televisiones analógicas que empezaron a mostrar momentos icónicos de los 80 y 90, tales como comerciales de televisión, deportes, series, películas. Estos videos estuvieron acompañados de temas exitosos del momento, como 'Every Breath You Take' y 'Devuélveme a mi chica'.

Durante este lapso de tiempo, dichos clips hicieron un nostálgico viaje al pasado, en el que los espectadores y cantaron mientras grababan el momento.