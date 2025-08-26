La cantante confirmó que está conociendo al creador de contenido tras su divorcio con Cruz Martinez.

Alicia Villarreal rompió el silencio y confirmó en sus historias de Instagram que está saliendo con el influencer Cibad Hernández, tal como sus seguidores ya sospechaban.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme... seguramente me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo... amo demasiado!!” , escribió la cantante en sus historias de Instagram.

Los rumores sobre este romance comenzaron en julio, cuando Cibad compartió una imagen en Instagram donde reveló que Alicia lo invitó a uno de sus shows. Más tarde se reportó que la pareja se habría reunido en Dallas, Texas, para planear un proyecto en conjunto, lo que acercó aún más a ambos.

Además, fuentes cercanas a Alicia aseguran que su hermana, Coral Villarreal, quedó encantada con Cibad y dio su aprobación al posible romance, lo que ha generado una atmósfera positiva en el entorno familiar.

¿Quién es Cibad Hernández?

Originario de Ciudad de México, Cibad es conocido por sus inspiradores videos de empoderamiento femenino en TikTok, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores. Se describe a sí mismo como “el mejor amigo que toda mujer merece” y ha ganado popularidad gracias a su carisma, voz pausada y discursos llenos de empatía y fortaleza.

Además de ser creador de contenido, Cibad es conferencista y ha participado en eventos como Diversidad Latina en Kansas, donde abordó temas de salud mental y el papel de la mujer latina en la sociedad actual, consolidándose como una figura influyente y querida entre su público.

Este es el primer hombre con el que se relaciona sentimentalmente a Alicia Villarreal, de 53 años, desde su relación con Cruz Martínez. Durante un reciente show en Houston, ambos compartieron tiempo en camerino, reforzando la química que ahora trasciende la amistad.



