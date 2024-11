¡Confirmado! Alejandro Sanz tiene una relación con Candela Márquez

El cantante se dio una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura de Raquel Valdés

Un año y medio después de su ruptura de Raquel Valdés, finalmente Alejandro Sanz le abre las puertas de su corazón a otra mujer.

El famoso cantante estaría dándose una oportunidad en el amor con la actriz española Candela Márquez, con quien fue captado en una cita romántica.

La pareja se dejó ver muy cariñosa y feliz durante el partido de futbol de David Beckham, además de ser vistos en la costa de Miami Beach, donde pasaron la tarde juntos e incluso brindaron con una copa de vino.

Además, en redes sociales también dejaron ver que hay un coqueteo entre los dos. En una de las recientes publicaciones de Candela, donde ella aparece leyendo, el intérprete de "Camino de rosas" le dejó un romántico mensaje.

" No hay un marco, en ninguna obra de arte de ningún museo del mundo que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza ni tanta verdad ", escribió Sanz.

También en la foto de perfil de la actriz, donde se le ve luciendo un gorrito, Sanz también le dejó un tierno comentario.

" Me encanta tu sombrerito. El fotógrafo debía ser bueno, ya te extraño ", se lee.

Recientemente el actor Paco León dijo a Europa Press que vio muy enamorados a Alejandro y Candela durante una de sus fiestas.

" Yo no sabía nada ¿sabes? A Candela no la conocía y se lo pasaron muy bien en mi fiesta, me gustó mucho. Los vi allí, los vi muy bien, muy enamorados y qué bien que estuvieran a gusto, la verdad. Porque yo invité a Alejandro, que nunca viene a nada, y la verdad es que me gustó que estuviera allí y que estuviera a gusto. Y como no había prensa... Libertad. Él estaba tranquilo y ella también, y estábamos disfrutando. El amor cura muchas cosas ", dijo.