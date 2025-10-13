La cantante mexicana celebra más de tres décadas en los escenarios mientras se recupera de una reciente intervención.

Alejandra Guzmán, “La Reina del Rock” mexicano, conmemoró este lunes sus 37 años en la música con un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores, luego de superar una delicada cirugía de columna vertebral a la que fue sometida de emergencia hace unos días.

A través de sus redes sociales, Guzmán compartió un audio en el que expresó su gratitud y optimismo: "Esta es la mejor etapa de mi sanación, este es el fin de tanto que he pasado en estos 13 años. Gracias a todos los fans gracias, a los escenarios, gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me ha dicho la verdad, que está conmigo de verdad" .

“La Guzmán” se mostró llena de esperanza y energía renovada tras su última operación. Con una actitud positiva, compartió con sus seguidores un mensaje alentador sobre su recuperación y sus planes para el futuro: “Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada. Hay mucho más. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir brillando y vamos a seguir siendo felices” .

La intérprete de éxitos como Eternamente bella atraviesa una complicada etapa de salud, con un historial médico marcado por problemas derivados del uso de biopolímeros, escoliosis tipo 2, descalcificación de vértebras y hernias discales, que la han llevado a varias intervenciones quirúrgicas en los últimos años.

En julio pasado, Alejandra tuvo que cancelar su gira Brilla Tour debido a intensos dolores que la obligaron a ingresar nuevamente al quirófano. La cirugía más reciente, realizada el 8 de octubre, fue para aliviar una hernia discal que presionaba nervios y le causaba dolor y debilidad en las extremidades.











