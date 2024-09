Adele rechaza propuesta millonaria de extender su gira mundial

La cantante recientemente anunció que se tomará un descanso indefinido de la música

Adele rechazó un cheque de muchos ceros para extender su gira de conciertos.

Fiel a su idea de ausentarse de los escenarios por un periodo largo e indefinido, Adele rechazó un pago de más de 200 millones de dólares para extender su gira.

Según Daily Mail, la estrella británica, de 36 años, recibió una oferta que incluía propuestas para una residencia en Macao, China, y una gira mundial; sin embargo, decidió priorizar su vida personal: "Ha habido muchas ofertas, pero ha rechazado todas porque quiere estar en casa con su hijo. El acuerdo con China puso millones de dólares sobre la mesa, pero ella finalmente no quiso hacerlo. Puso a su hijo y a su novio, y a ella misma, en primer lugar", dijo una fuente cercana a Adele.

La intérprete de "Rolling in the Deep" anunció en su último show, en Múnich, Alemania, que se retirará temporalmente una vez expire su contrato en Las Vegas: "Tengo 10 shows más después de esto, de vuelta en mi residencia (de Las Vegas)... Este debió haber sido mi último show, estoy encantada de que no lo sea porque todavía tengo, exactamente, cinco semanas por delante, con 10 conciertos que dar, pero después no los veré por un tiempo increíblemente largo", expresó ante la multitud.

Agregó que iba a "fantasear" con las presentaciones que ya dio porque le han parecido increíbles, pero que necesita un descanso: "He pasado los últimos siete años construyendo una vida para mí y quiero vivirla ahora. Quiero vivir la nueva vida que he estado construyendo. Los voy a extrañar terriblemente, y voy a seguir viendo a algunos de ustedes, estoy segura de que van a terminar yendo a la maldita Vegas", finalizó.